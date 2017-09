Abbott meldet 375. Quartalsdividende in Folge

Der Pharmakonzern Abbott (ISIN: US0028241000, NYSE: ABT) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,265 US-Dollar je Aktie aus. Damit werden auf das Jahr gerechnet 1,06 US-Dollar an die Investoren ausgeschüttet.

Ausbezahlt wird die Dividende am 15. November 2017 (Record date: 13. Oktober 2017). Beim derzeitigen Börsenkurs von 51,69 US-Dollar (Stand: 14. September 2017) entspricht dies einer Dividendenrendite von 2,05 Prozent. Es ist die insgesamt 375. Quartalsdividende in Folge. Seit dem Jahr 1924 werden ununterbrochen Dividenden an die Investoren ausgeschüttet.

Abbott gehört dem S&P 500 Dividend Aristocrats Index an. In dem Index sind Firmen enthalten, die seit mindestens 25 Jahren in Folge ihre Dividende erhöht haben. Abbott hat die Dividende 45 Jahre in Folge angehoben. Der Umsatz des Unternehmens lag im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2017 bei 6,64 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,33 Mrd. US-Dollar). Die Abbott-Aktie weist seit Jahresbeginn ein Kursplus von 34,55 Prozent auf.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de