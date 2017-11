So schnell Gates: Microsoft-Gründer nicht mehr der reichste Mann der Welt

Microsoft -Gründer Bill Gates und Amazon -Boss Jeff Bezos lieferten sich in der Vergangenheit immer wieder Fernduelle, wer der reichste Mensch der Welt ist. Zuletzt passte Bezos im Juni dieses Jahres Gates ab, allerdings nur für einen Tag. Ob das nun länger währt - vermutlich.

Darum ist der Amazon-Boss die neue Nummer eins

Sage und schreibe zehn Milliarden Dollar hat Jeff Bezos an einem Tag verdient. Damit erhöhte sich das Vermögen Bezos' von 83,5 Milliarden Dollar auf 93,8 Milliarden. Dieser enorme Sprung hängt vor allem mit seinen Amazon-Aktien zusammen. Der CEO und Gründer hält selbst 17 Prozent der Unternehmensanteile. Nachdem der Online-Riese am vergangenen Freitag einen Kurssprung von 13 Prozent hinlegte, erhöhte sich der Unternehmenswert von Amazon um knapp 62 Milliarden Dollar. Davon profitierte der 53-Jährige natürlich extrem und verdiente in wenigen Minuten alleine sechs Milliarden Dollar. Bill Gates, einst reichster Mensch der Welt, wurde mit 88,7 Milliarden US-Dollar Privatvermögen von der Spitze verdrängt, so die Zahlen laut "Bloomberg Billionaires Index".

Quartalszahlen sorgen für Amazon-Boom

Im dritten Quartal sorgte Amazon unter anderem durch das boomende Cloud-Geschäft für einen Umsatz von 43,7 Milliarden Dollar und erreichte damit eine Steigerung von 34 Prozent. Der Gewinn stieg um 1,6 Prozent auf 256 Millionen Dollar. Dieses Ergebnis hatte die Erwartungen deutlich übertroffen und deshalb die Amazon-Aktie mächtig in die Höhe getrieben. Außerdem steht das lukrative Weihnachtsgeschäft noch aus, sodass sich die Aktionäre bereits die Hände reiben.

Durch den deutlichen Vermögensvorsprung und das noch ausstehende Weihnachtsgeschäft ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass Jeff Bezos Bill Gates endgültig überholt. Schafft es Amazon den Trend mit 47 Prozent Kursanstieg in 2017 fortzusetzen, dürfte der Versand-Boss über Jahre hinweg unschlagbar sein.



