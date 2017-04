Feintool International Holding AG / Adhoc Meldung: Feintool International Holding AG: Grünes Licht zur Übernahme des Umformwerks in China . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Die chinesischen Behörden haben am 13. April den Kauf des chinesischen Umformwerks Schuler (Tianjin) Metal Forming Technology Center Co. Ltd. durch die Feintool-Gruppe genehmigt. Dadurch kann der am 10. Februar 2017 unterzeichnete Kaufvertrag vollzogen werden. Das seit 2014 bestehende topmoderne Werk mit anspruchsvollen Transferpressen in Tianjin produziert mit momentan rund 30 Mitarbeitenden rotationssymetrische kaltumgeformte Präzisionskomponenten, die in der Automobilindustrie zur hochvolumigen Herstellung von Leichtbauteilen für effiziente Getriebe zum Einsatz kommen. Feintool übernimmt sowohl alle Mitarbeitenden, die Infrastruktur sowie bestehende Kundenaufträge. Mit zusätzlichen Investitionen und bestehenden Nominationen soll der Standort mittelfristig jährlich rund CHF 30 Mio. zum Feintool Umsatz beitragen. Strategische Lücke in Asien geschlossen

Seit 2012 hat Feintool ihre Kernkompetenz Feinschneiden mit dem benachbarten Verfahren des Umformens strategisch ergänzt. Mit der Akquisition eines renommierten Umformbetriebs mit zwei Werken in Deutschland sowie mit erheblichen Investitionen in einen eigenen Umformbetrieb in den USA erfüllt Feintool mit der neusten Übernahme in China Kundenanforderungen nach globaler Präsenz und weltweiter Expertise. Globale Trends begünstigen Umformen

Zur Reduktion der CO2-Emissionen durch weniger Kraftstoffverbrauch setzt die Automobilindustrie auf höhere Effizienz und geringeres Fahrzeuggewicht. Dazu gehören effiziente Antriebsstränge, wie derzeit Automatik- und Doppelkupplungsgetriebe, die zunehmend aus Leichtbauteilen mit komplexen Verformungsgraden bestehen, um schwere Guss- und Schmiedeteile zu ersetzen. Gleichzeitig sollen Kosten durch hohe Volumina in der Bauteilproduktion gesenkt werden. Von beiden Herausforderungen kann Feintool mit der vereinten Expertise des Feinschneidens und des spanlosen Umformens in den nächsten Jahren weltweit stark profitieren. Über Feintool

Feintool ist ein international agierender Technologie- und Marktführer im Feinschneiden. Diese Technologie zeichnet sich aus durch Wirtschaftlichkeit, Qualität und Produktivität.

Als Innovationstreiber erweitert Feintool die Grenzen des Feinschneidens laufend und entwickelt für die Ideen der Kunden intelligente Lösungen mit zwei Möglichkeiten: Einerseits unsere Feinschneidsysteme und innovativen Werkzeuge und andererseits die komplette Produktion präziser Feinschneid- und Umformkomponenten in hohen Stückzahlen für anspruchsvolle Industrieanwendungen.

Feintool deckt die gesamte Prozesskette ab. Die von Feintool eingesetzten Verfahren unterstützen die Trends der Automobilindustrie. Feintool ist dabei Projekt- und Entwicklungspartner in den Bereichen Leichtbau, Modulvarianten und alternative Antriebskonzepte wie Hybrid und Elektro.

Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz im Schweizerischen Lyss ist mit eigenen Produktionswerken und Technologiezentern in Europa, den USA, China und Japan vertreten und damit immer nahe beim Kunden. Rund 2'200 Mitarbeitende und fast 70 Auszubildende arbeiten weltweit an neuen Lösungen und verschaffen den Feintool-Kunden entscheidende Vorteile. Feintool International Holding AG

Industriering 8 - 3250 Lyss

Schweiz

www.feintool.com Mediensprecher Stefan Diepenbrock

Telefon +41 32 387 52 32

Mobile +41 79 342 73 08

stefan.diepenbrock@feintool.com Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: Medienmitteilung (PDF)



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Feintool International Holding AG via Globenewswire