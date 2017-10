AfD beharrt auf Glaser als Kandidat für Bundestagspräsidium

Berlin (Reuters) - Die AfD besteht trotz der massiven Bedenken bei SPD, FDP, Linkspartei und Grünen auf ihren Kandidaten Albrecht Glaser für das Bundestagspräsidium.

Die AfD halte an Glaser fest, sagte der Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. "Der Meinung von Herrn Glaser sind wir alle. Von daher ist das völlig klar", erklärte er mit Blick auf Äußerungen Glasers, der den Islam als politische Ideologie bezeichnet hatte und in ihm keine Religion sieht. Glaser hatte zudem erklärt, man könne nicht zwischen Muslimen und Islamisten unterscheiden.

Die Spitzenkandidaten der Linken und der Grünen, Dietmar Bartsch und Cem Özdemir, hatten wegen dieser Äußerungen in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" angekündigt, Glaser nicht ins Bundestags-Präsidium zu wählen. Ähnlich äußerten auch Vertreter von SPD und FDP.

Gauland machte sich die von Glaser vertretene Einschätzung des Islam zu eigen: "Ob ich das jetzt Ideologie nenne oder eine Religion, die in keiner Weise mit dem Grundgesetz vereinbar ist, das ist ziemlich gleich." Dies sei in der Fraktion Konsens: "In der Bewertung sehen wir das alle so wie Herr Glaser."

Wie eine Lösung in dem Personalstreit aussehen könne, sagte Gauland nicht. Jede Fraktion im Bundestag hat nach der bisherigen Geschäftsordnung das Recht auf einen Vizepräsidenten. Allerdings müssen die Kandidaten mit einfacher Mehrheit gewählt werden - dazu braucht die AfD Stimmen aus anderen Fraktionen. Vor zwölf Jahren scheiterte die Linke mehrmals mit der Wahl ihres damaligen Parteichefs Lothar Bisky zum Bundestags-Vizepräsidenten. Schließlich nominierte sie Petra Pau, die seitdem Vizepräsidentin ist. Zur Frage, ob eine ähnliche Lösung auch im derzeitigen Personalstreit möglich sei, antwortete Gauland: "Kann ich nicht sagen, ist mir alles viel zu früh."