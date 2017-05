AfD bittet um internationale Beobachtung der Bundestagswahl

Berlin (Reuters) - Die AfD hat die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zur Beobachtung der Bundestagswahl im September aufgefordert.

"Wir haben Anlass zur Sorge, dass uns eine Teilnahme am Wahlkampf nicht in uneingeschränkt fairer Weise gewährleistet wird", schreiben die beiden Parteivorsitzenden Frauke Petry und Jörg Meuthen in einem am Dienstag bekanntgewordenen Brief an die OSZE. Die AfD-Vorsitzenden klagen über "starke Einschränkungen" in Wahlkämpfen durch Repressalien der "sogenannten Zivilgesellschaft".

In dem Schreiben erklären Petry und Meuthen unter anderem, AfD-Wahlplakate würden flächendeckend beschädigt, AfD-Mitglieder und Funktionäre von Unbekannten tätlich angegriffen und öffentliche Veranstaltungen von Gegnern massiv behindert. Zuletzt gab es beim Kölner Parteitag der AfD Kundgebungen von AfD-Gegnern, bei denen es vereinzelt zu Ausschreitungen gekommen war.

Ziel der OSZE ist die Sicherung von Frieden und Demokratie. Zuletzt beobachteten OSZE-Vertreter das Verfassungsreferendum in der Türkei.