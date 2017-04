AfD fällt im Sonntagstrend auf 8 Prozent zurück - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die AfD verliert weiter in der Wählergunst. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid für die "Bild am Sonntag" wöchentlich erhebt, ist die AfD auf 8 von 9 Prozent in der Vorwoche gefallen. Auch die Grünen verlieren einen Prozentpunkt auf 7 Prozent.

Bei den großen Parteien stellt sich die Lage unverändert dar - SPD und CDU/CSU kommen weiter auf jeweils 33 Prozent. Auch die Linke liegt mit 8 Prozent auf dem gleichen Niveau wie in der Vorwoche. Zulegen bei den Wählern kann die FDP, sie gewinnt einen Prozentpunkt auf nun 6 Prozent.

