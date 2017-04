AfD rutscht in Schleswig-Holstein auf fünf Prozent

Berlin (Reuters) - Die rechtspopulistische AfD muss bei der bevorstehenden Landtagswahl in Schleswig-Holstein um den Einzug in das Landesparlament zittern.

Nach einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage von Infratest dimap für den NDR verlor die Partei gegenüber der letzten Umfrage am 6. April zwei Prozentpunkte und kommt nur noch auf fünf Prozent. Die CDU legt dagegen leicht auf 31 Prozent (plus eins) zu. Stärkste Partei wäre weiter die SPD mit unverändert 33 Prozent. Da die Grünen bei zwölf Prozent liegen und der Südschleswigsche Wählerverband SSW auch mit drei Prozent dank einer Sonderregelung in den Landtag einziehen könnte, wäre wohl eine Fortsetzung der bisherigen Dreierkonstellation unter Führung von Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) möglich. Die FDP liegt weiter bei neun Prozent, die Linken würden mit vier Prozent den Einzug in den Landtag verpassen.

Eine Wechselstimmung vor der Wahl am 7. Mai im nördlichsten Bundesland besteht laut Umfrage nicht: 55 Prozent (minus drei) der Befragten sprechen sich für eine SPD-geführte Landesregierung aus, 34 Prozent (plus fünf) für eine CDU-geleitete Koalition. In der Kandidatenfrage bevorzugen 55 Prozent (plus vier) Amtsinhaber Albig als Ministerpräsidenten, 26 Prozent (plus eins) votieren für den CDU-Spitzenkandidaten Daniel Günther, den 31 Prozent der Befragten nicht kennen.

Die Umfrage fand am 18. und 19. April statt. Es wurden laut Infratest dimap 1002 Wahlberechtigte befragt.