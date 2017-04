Afghanischer Ex-Präsident Karsai nennt Bombenabwurf Verrat

Kabul (Reuters) - Afghanistans Ex-Präsident Hamid Karsai hat seinem Nachfolger Aschraf Ghani Verrat vorgeworfen, weil er den USA den erstmaligen Einsatz ihrer größten nichtatomaren Bombe erlaubt habe.

Bei einer Veranstaltung in Kabul sagte Karsai am Samstag, wenn die Regierung den Abwurf der Bombe gebilligt habe, sei das "nationaler Verrat" gewesen. Die USA hatten am Donnerstag über der Provinz Nangarhar die fast zehn Tonnen schwere Bombe abgeworfen, um ein Tunnelsystem mutmaßlicher Kämpfer der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu zerstören. Nach ersten afghanischen Angaben wurden dabei 36 mutmaßliche IS-Kämpfer getötet. Mittlerweile heißt es in afghanischen Verteidigungskreisen, es seien annähernd 100 mutmaßliche IS-Kämpfer umgekommen. Dies beruhe aber auf Schätzungen.

Präsident Ghani hatte erklärt, der Bombenabwurf sei Teil eines gemeinsamen Einsatzes afghanischer und internationaler Truppen gewesen. Sie seien besonders vorsichtig gewesen, um keine Zivilisten zu verletzen.