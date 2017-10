AGCO gibt neue Datenverbindung mit der digitalen Landwirtschaftsplattform Climate FieldViewTM von der Climate Corporation bekannt

Die AGCO Corporation (NYSE: AGCO), ein weltweit führender Hersteller und Vertriebsunternehmer von landwirtschaftlichen Geräten, hat heute eine neue digitale Partnerschaft mit der Climate Corporation, einem Tochterunternehmen der Monsanto Company (NYSE: MON) bekannt gegeben, die AGCO-Kunden die Option bietet, eine Verbindung zur Plattform Climate Fieldview™ der Climate Corporation herzustellen. Die Partnerschaft zwischen AGCO und der Climate Corporation stützt sich auf Fuse und den offenen Ansatz in Bezug auf Landwirtschaft, der sich auf die Unterstützung der Kunden bei der Optimierung ihrer landwirtschaftlichen Betriebe durch nahtlose Technologieintegration und Konnektivität konzentriert.

"AGCO freut sich auf die Zusammenarbeit mit der Climate Corporation, um unseren Kunden eine noch bessere Wahl für Präzisionslandwirtschaftslösungen zu bieten", erklärte Chris Rhodes, Leiter für Geschäftsfeldentwicklung bei Fuse. "Die Plattform Climate FieldView ist die weltweit am besten verbundene und am weitesten verbreitete Übersichts- und Visualisierungsplattform für landwirtschaftliche Betriebe, und AGCO freut sich darauf, eine engere Verbindung zu ihr herzustellen."

AGCO-Kunden werden ab Ende 2017 in der Lage sein, über das Gerät FieldView Drive, über das Precision Planting 20/20 SeedSense Display von AGCO oder über Programmierschnittstellen (APIs) eine nahtlose Verbindung zu der Plattform Climate FieldView herzustellen. Mit der Verbindung zur Plattform Climate FieldView bekommen AGCO-Kunden eine Visualisierung von landwirtschaftlichen Daten in Echtzeit in Form von Karten, die den Verlauf von der Pflanzung bis zum Ertrag aufzeichnen, sowie Zugang zu einer gut etablierten digitalen Landwirtschaftsplattform, wo Kunden Daten vergleichen und agronomische Entscheidungen für die nächste Saison treffen können. Später im Jahr 2018 werden bestimmte AGCO-Maschinen direkt ab Werk für Climate FieldView ausgerüstet sein. Zukünftige Meldungen werden Details zu Verfügbarkeit und Verbindungsmöglichkeiten enthalten.

Weitere Informationen über das Präzisionslandwirtschaftsangebot und das Partnerschaftsmodell von AGCO finden Sie unter www.AGCOcorp.com/Fuse. Weitere Informationen über die Plattform Climate FieldView finden Sie unter www.climate.com.

Über AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) ist weltweit führend, wenn es um das Design, die Herstellung und den Vertrieb von Agrarlösungen geht, und unterstützt eine produktivere Landwirtschaft mit seinem kompletten Maschinensortiment und zugehörigen Dienstleistungen. Die Produkte von AGCO werden unter den fünf Kernmarken Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® und Valtra® verkauft, durch Fuse®-Präzisionstechnologien und landwirtschaftliche Optimierungsdienste unterstützt und weltweit über rund 3000 unabhängige Händler und Vertriebsorganisationen in mehr als 150 Ländern vertrieben. Der Hauptsitz des 1990 gegründeten Unternehmens AGCO befindet sich in Duluth im US-Bundesstaat Georgia. Im Jahr 2016 belief sich der Nettoumsatz von AGCO auf ungefähr 7,4 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.AGCOcorp.com. Von Nachrichten, Informationen und Veranstaltungen des Unternehmens erfahren Sie auf Twitter: @AGCOCorp. Für Finanznachrichten auf Twitter folgen Sie bitte dem Hashtag #AGCOIR.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171019006675/de/