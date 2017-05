AGCO weitet Leistungsangebot für Lenksysteme aus

AGCO Corporation (NYSE:AGCO), ein weltweit führender Hersteller und Vertreiber von landwirtschaftlichen Gerätelösungen, weitet sein Produktangebot für automatische Lenksysteme aus. AGCO Auto-Guide™- und VarioGuide-Kunden, die NovAtel SMART6-L Empfänger einsetzen können nun die Korrrektursignale des TerraStar-Satellite empfangen, um die Positionsbestimmung zu verbessern.

Die abonnementbasierten TerraStar-C- und TerraStar-L-Korrekturdienste werden über Satellit mit Hilfe eines Systems bereitgestellt, dessen mehr als 80 globale Satellitennavigationssystemstationen (GNSS) weltweit für konsistente Genauigkeit sorgen. Diese Korrekturdienste maximieren die Betriebszeiten und Produktivität dank der schnellen Initialisierung zu einer verlässlichen Position und sofortiger Neuausrichtung, wenn das Signal verloren geht. Dank der Bereitstellung von Spur-zu-Spur-Genauigkeiten im Dezimeterbereich von 5 cm durch TerraStar-C und Spur-zu-Spur-Genauigkeiten im Submeterbereich von 15 cm durch TerraStar-L können Kunden den jeweils passendsten Dienst für ihre jeweiligen Anbauflächen auswählen.

"Es ist unsere oberste Priorität, unseren Kunden Produkte und Dienstleistungen zu liefern, die ihren landwirtschaftlichen Betrieb optimieren und ihnen zugleich die Flexibilität verschaffen, die für sie beste Lösung zu wählen. Die Partnerschaft mit NovAtel zur Bereitstellung der zusätzlichen TerraStar-Korrekturdienste im Zusammenspiel mit unseren Lenksystemen Auto-Guide und VarioGuide macht genau das möglich", erklärte Matt Rushing, Vice President, Global Fuse Product Line.

Die Partnerschaft von AGCO mit NovAtel ist ein Produkt von Fuse® und dessen offenen Ansatzes in Bezug auf die Präzisionslandwirtschaft. Fuse konzentriert sich auf die Unterstützung der Kunden bei der Optimierung ihrer landwirtschaftlichen Betriebe durch nahtlose Technologieintegration und Konnektivität.

Abonnements für TerraStar-L und TerraStar-C werden ab diesem Sommer über AGCO-Händler verfügbar sein. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Händler vor Ort.

Weitere Informationen über die Fuse-Technologieprodukte und entsprechenden Dienste von AGCO und unseren offenen Ansatz für Partnerschaften finden Sie unter www.AGCOcorp.com/Fuse.

Fuse ist ein eingetragenes Warenzeichen von AGCO. Auto-Guide ist ein Warenzeichen der Caterpillar Inc. und wird unter Lizenz von AGCO genutzt. NovAtel ist ein eingetragenes Warenzeichen von Hexagon.

