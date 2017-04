Air Berlin: Gepäckstress über Ostern nicht größer geworden

BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Entgegen den Befürchtungen sind die Probleme bei der Gepäckabfertigung für Kunden von Air Berlin am reisestarken Osterwochenende nicht größer geworden. "Es gab eine leicht positive Entwicklung", sagte ein Unternehmenssprecher der Deutschen Presse-Agentur am Montag zu der Situation am Flughafen Tegel. "Gleichwohl kann es aber auch in den kommenden Tagen weiterhin zu einzelnen Beeinträchtigungen kommen, die wir sehr bedauern."

Der Bodendienstleister Aeroground hatte zuvor versichert, die Probleme bis spätestens Ostern in den Griff zu bekommen. Die Firma ist eine Tochtergesellschaft des Münchner Flughafens. Seit 26. März ist sie am Berliner Flughafen Partner der seit Jahren kriselnden Airline. Seitdem mussten etliche Passagiere auf Gepäck warten, Flüge starteten zu spät.

Die Lage sei inakzeptabel, kritisierte Air Berlin. Die Engpässe bei dem Abfertiger zwangen die Gesellschaft bereits zum Umbau wichtiger Teile des Flugplans. So wurden zwei neue US-Verbindungen nach Los Angeles und San Francisco von Anfang auf Mitte beziehungsweise Ende Mai verschoben./mvk/jap/DP/he