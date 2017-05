Air Berlins Zukunft liegt wahrscheinlich in Frankfurt

Berlin (Reuters) - Die Zukunft von Air Berlin ist derzeit ungewisser denn je.

Angesichts eines Jahresverlustes von knapp 800 Millionen Euro sucht Fluglinienchef Thomas Winkelmann händeringend nach einem zahlungskräftigen Partner. Der bisherige Geldgeber Etihad verliert langsam die Geduld, die ausufernde Misere noch länger zu finanzieren. Potenzielle Lösungen gibt es, doch keine ist einfach. "Nichts ist in Stein gemeißelt, es gibt keine Tabus", sagt Winkelmann. Es folgt ein Überblick über mögliche Szenarien für Deutschlands zweitgrößte Fluglinie:

ÜBERNAHME DURCH LUFTHANSA

Eine Kombination mit der Kranich-Linie gilt unter Insidern beider Unternehmen als wahrscheinlichstes Szenario. Der Frankfurter Luftfahrtriese ist mit dem einstigen Erzrivalen nämlich schon im Geschäft und mietet 38 Flugzeuge samt Crews. Da das Kartellamt dem Deal seine Freigabe gab, wird das Modell in der Lufthansa als Vorlage für die Übernahme der restlichen Air Berlin mit 75 Flugzeugen gesehen. Allerdings gibt es große Hürden: Die Lufthansa will auf keinen Fall für die Schulden von Air Berlin von 1,2 Milliarden Euro aufkommen und verhandelt deshalb mit Großaktionär Etihad. Lufthansa-Chef Carsten Spohr war deshalb vor einigen Tagen mit Kanzlerin Angela Merkel in Abu Dhabi. Eine schnelle Lösung ist aber nicht zu erwarten.

Etihad gehört der Herrscherfamilie des ölreichen Golfemirats und soll aus Sicht der Frankfurter die Verbindlichkeiten der Berliner schultern. Zudem soll der Emirates-Rivale noch Geld oben drauf legen, um den Flugbetrieb zu sichern. Damit könnte sich die Airline gesichtswahrend aus dem desaströsen Engagement in Deutschland verabschieden. Die schnell wachsende Golf-Airline war 2011 bei Air Berlin mit 29 Prozent eingestiegen und hat die Gesellschaft seitdem mit Finanzspritzen von etwa 1,5 Milliarden Euro unterstützt.

Im Gegenzug für die letzte Überweisung könnte Etihad eine engere Partnerschaft mit der Lufthansa winken - über den bislang sehr begrenzten Pakt hinaus. "Dass könnte vor allem über mehr Gemeinschaftsflüge mit der Lufthansa laufen und später über eine Aufnahme in das Lufthansa-Flugbündnis Star Alliance", sagt ein Verhandlungs-Insider. Bislang hätte Etihad dies abgelehnt, doch wegen der niedrigen Ölpreise und vieler leerer Sitze an Bord wachse auch am Golf der Druck, neue Wege gehen.

Probleme könnten noch die deutschen und europäischen Wettbewerbshüter. Die dürften bei der Eingemeindung der Rest-Air-Berlin nicht zu große Auflagen machen, damit der Deal sich für die Lufthansa rechne, sagt ein Konzern-Insider. Hier bewegt sich der Konzern bereits jetzt wegen seiner Vormachtposition in Deutschland auf sehr dünnem Eis. "Die Lufthansa weiß, dass sie nach einem Deal kartellrechtlich extrem angreifbar wäre", sagt eine Person aus dem Umfeld von Air Berlin.

INSOLVENZ

Die Pleite des Rivalen wäre nicht die bevorzugte Option der Lufthansa und der deutschen Politik. In der Frankfurter Chefetage ist man aber auch auf dieses Szenario vorbereitet. Die Kranich-Linie könnte dann als Retter fungieren und die Geschäfte teilweise übernehmen. "Die haben Bankgarantien und die Zustimmung der Politik eingeholt", sagt ein Lufthansa-Insider. "Wenn es passiert, wird es sehr schnell gehen." Eine Möglichkeit wäre, Piloten und einige Beschäftige zu übernehmen und Flugzeuge anderweitig zu vermieten. Allerdings fürchten Politiker in Berlin und dem zweiten großen Air-Berlin-Standort Nordrhein-Westfalen in dem Fall die schlechte Presse.

ANDERE INTERESSENTEN

Als weitere Interessenten werden chinesische Unternehmen und die britische Easyjet gehandelt, die sich derzeit nach einem zweiten Sitz in Europa umschaut. Doch bestätigt ist nichts. Gleichzeitig müsste ein Neuling nicht nur die Altlasten von Air Berlin beseitigen, sondern sich auch gegen den mächtigen Konkurrenten Lufthansa mit seinem Billigableger Eurowings behaupten. Zudem rollt Low-Cost-Branchenführer Ryanair den deutschen Markt auf, nach langer Zurückhaltung. Alles in allem also eine schlechte Konstellation für Newcomer.