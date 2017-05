Airbus-Chef Enders unterstützt Präsidentschaftskandidat Macron

Paris (Reuters) - Airbus-Chef Tom Enders hat wenige Tage vor der entscheidenden Runde der französischen Präsidentenwahl dem Kandidaten Emmanuel Macron seine Unterstützung ausgesprochen.

In einem von der Zeitung "l'Opinion" veröffentlichten Brief schrieb Enders, er sei erfreut darüber, dass Macron Europa und den deutsch-französischen Beziehungen höchste Priorität einräume. Das sei für eine Firma wie Airbus eine Angelegenheit von grundlegender Bedeutung. Ein Airbus-Sprecher bestätigte die Echtheit des Briefes. Dieser sei allerdings persönlich und nicht zur Veröffentlichung bestimmt gewesen.

Umfragen zufolge dürfte Macron in der Stichwahl am 7. Mai gegen die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen 59 bis 60 Prozent gewinnen. Le Pen hat allerdings in der vergangenen Woche etwa fünf Prozentpunkte aufgeholt.