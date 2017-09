"Despacito" verleiht Vivendi-Aktie Flügel

€uro am Sonntag

Die Franzosen profitierten vor allem von dem Hit "Despacito" von Luis Fonsi, der weltweit mehr als fünf Milliarden Mal auf verschiedenen Plattformen heruntergeladen wurde - so oft wie kein anderes Lied je zuvor.Die Gewinnmeldung sorgte am gestrigen Freitag für einen Vivendi -Kursanstieg in der Spitze um nahezu acht Prozent auf ein Zehnwochenhoch von 20,70 Euro. Damit war Vivendi größter ­Gewinner im Euro Stoxx 50 und im Pariser Auswahlindex CAC40. Der Vivendi-Vorsteuergewinn (Ebita) war im zweiten Quartal ­ um 16 Prozent auf 203 Millionen Euro gestiegen.