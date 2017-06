Aktie IM FOKUS 2: Google-Mutter Alphabet steigt erstmals über 1000 Dollar

(neu. Schlusskurse)

NEW YORK (dpa-AFX) - Nachdem jüngst die Amazon (Amazoncom)-Aktie die 1000-Dollar-Marke durchbrach, hat mit der Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet C (ex Google)) ein weiterer Tech-Gigant nachgezogen. Am Montag stieg der Kurs nach Auftakt des US-Börsenhandels auf über 1007 Dollar. Zu Handelsschluss kostete das Papier mit knapp 1004 Dollar fast 1 Prozent mehr als am Freitag.

Alphabets Aktie ist seit Anfang des Jahres um über ein Viertel gestiegen. Mit einem Börsenwert von mehr als 680 Milliarden Dollar ist der Konzern derzeit das zweitwertvollste Unternehmen nach Apple. Der iPhone-Riese brachte es zuletzt auf über 800 Milliarden Dollar.

KOPF-AN-KOPF-RENNEN

Alphabet und Amazon hatten sich in den letzten Wochen an der Börse ein Kopf-an-Kopf-Rennen um das Knacken der 1000-Dollar-Marke geliefert. Die Amazon-Aktie schloss am Freitag erstmals über dieser "magischen" Schwelle. Zum Handelsschluss notierte der Kurs bei gut 1011 Dollar.

Das boomende Werbegeschäft der Tochter Google ließ bei Alphabet zu Jahresbeginn erneut die Kassen klingeln. Im Auftaktquartal kletterte der Überschuss im Jahresvergleich um 29 Prozent auf 5,4 Milliarden Dollar. Der Umsatz wuchs um 22 Prozent auf 24,8 Milliarden Dollar./hbr/DP/he/he