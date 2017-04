AKTIE IM FOKUS 2: Gute Zahlen treiben Software AG zeitweise auf Hoch seit 2011

(neu: Schlusskurse, Hoch seit 2011, DZ mit Anhebung des fairen Wertes)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Unerwartet gute Quartalszahlen haben die Papiere der Software AG (Software) am Freitag zeitweise auf den höchsten Stand seit Sommer 2011 getrieben. In der Spitze kosteten die Papiere 39,625 Euro. Letztlich schlossen sie als Sieger im TecDAX mit einem Plus von 7,93 Prozent auf 38,88 Euro, während der deutsche Technologie-Index um 0,04 Prozent nachgab.

Börsianer lobten die gut gelaufenen Geschäfte mit dem erkorenen Wachstumstreiber Integrationssoftware. Dahinter verbirgt sich die Sparte Digital Business Platform (DBP). Laut Analyst Knut Woller von der Baader Bank hat diese unerwartet stark abgeschnitten. Infolge dessen hätten die Kennziffern des Softwarekonzerns für das erste Quartal über seinen Erwartungen gelegen. Vor dem Hintergrund eines Wachstums der DBP-Lizenzerlöse im zweistelligen Prozentbereich sieht er die Aktien als unterbewertet an.

AKTIEN HINKEN HINTERHER

Analyst Harald Schnitzer von der DZ Bank lobte ebenfalls die sich beschleunigende Entwicklung der Sparte DBP. Das Unternehmen profitiere vom allgemeinen Digitalisierungstrend im Zusammenhang mit Industrie 4.0. Der Ausblick liege weitgehend im Rahmen seiner Annahmen, erscheine nun aber eher konservativ. Schnitzer hob den fairen Wert für die Papiere von 36,30 auf 40,50 Euro an und blieb bei seiner Kaufempfehlung.

Der aktuelle Kurssprung folgt auf eine im Vergleich eher dürftige Zeit für die Aktien der Software AG. In den vergangenen zwölf Monaten hatte der Kurs inklusive der Freitagsgewinne zwar um rund 16 Prozent zugelegt, doch dies ist klar weniger als der TecDax mit rund 22 Prozent Kursgewinn. Das Papier des größten deutschen Softwareherstellers SAP (SAP SE) gewann in dieser Zeit sogar fast 28 Prozent./ajx/tih/ajx/he