AKTIE IM FOKUS 2: Heidelberger Druck steckt Anleger mit Optimismus an

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Druckmaschinenbauer Heidelberger Druck (Heidelberger Druckmaschinen) hat die Anleger am Donnerstag mit seinen mittelfristigen Zielen überwiegend überzeugt. Einige Börsianer fanden allerdings Haare in der Suppe. Dessen ungeachtet stiegen die Papiere am Vormittag als Favorit im wenig veränderten Nebenwerteindex SDAX um 4,18 Prozent auf 2,64 Euro. Damit bewegten sie sich wieder in dem Bereich zwischen etwa 2,60 und knapp 2,70 Euro, der sich seit Juni 2016 mehrfach als zu hohe Hürde erwiesen hatte.

Der Druckmaschinenbauer will weiter durch technologischen Vorsprung und den Ausbau des Digitalgeschäfts punkten. Der Umsatz soll bis 2022 auf rund 3 Milliarden Euro steigen. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) peilt der Konzern 250 bis 300 Millionen Euro an. Im Geschäftsjahr 2016/17 hatte HeidelDruck einen Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro sowie ein Ebitda von 179 Millionen Euro erzielt.

Ein Händler fand Stoff für Optimisten wie Pessimisten. Optimistische Anleger dürften sich auf die mittelfristigen Ziele konzentrieren, erklärte er. Skeptiker hingegen dürften die unter den Markterwartungen liegenden Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 wohl kaum ignorieren.

So will HeidelDruck auch durch Übernahmen zunächst den Grundstein für künftige Erfolge legen, etwa durch den bekannt gegebenen Kauf des Europageschäfts mit Lacken und Druckchemikalien von Fujifilm. Der Umsatz dieses Geschäfts liegt laut Unternehmensangaben bei rund 25 Millionen Euro.

Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank sieht 2017/18 denn auch als Übergangsjahr. Selbst unter der Annahme eines etwas unter den Erwartungen liegenden Gewinnwachstums im laufenden Jahr erschienen die mittelfristigen Perspektiven aber vielversprechend, schrieb der Experte. Daher seien die Aktien nach wie vor viel zu niedrig bewertet.

Kritische Worte fand Commerzbank-Analyst Malte Schulz: "Der neue Ausblick ist eher enttäuschend", lautete seine Reaktion. Trotz der neuen Ablaufverbesserungen enthielten die Ziele keine neuen Effekte durch sinkende Kosten. Zudem erwarte das Unternehmen nun ein zweites Jahr ohne Wachstum.

Heidelberger Druck war 2009 infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise in schwere Turbulenzen geraten. Hinzu kam der Wandel der Druckbranche durch die zunehmende Digitalisierung . Als Konsequenz stellte der Konzern sein Geschäftsmodell um: Das unbeständige Neumaschinengeschäft wurde zurückgefahren, der Bereich Services und Verbrauchsmaterialien ausgebaut. Seit dem Zwischentief im Februar 2016 haben die Papier denn auch bereits rund zwei Drittel an Wert gewonnen./mis/tav/ag