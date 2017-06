AKTIE IM FOKUS 2: SHW-Anleger hoffen nach Übernahmeangebot auf mehr

(neu: mehr Details, Analyst)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein Übernahmeangebot hat die Aktien des Autozulieferers SHW am Donnerstag nach oben katapultiert. Sie schnellten am Vormittag um fast 10 Prozent auf 36,03 Euro hoch. Mehr hatten die Papiere zuletzt im August 2015 gekostet. Die Pierer Industrie AG bietet 35 Euro je Anteilsschein. Viele Anleger scheinen sich also noch mehr zu erhoffen.

Der Chef der österreichischen KTM Industries, Stefan Pierer, erwarb über seine Firma Swiss AG knapp 19 Prozent der SHW-Anteile. Über seine Pierer Industrie AG will er nun aufstocken. Die Mindestannahmeschwelle für die Offerte liegt bei 30 Prozent.

Mit dem Kurssprung vom Donnerstag nahm die zuletzt stockende Erholung der Aktien wieder Fahrt auf. Seit dem Mehrjahrestief im Februar 2016 hat sich der Wert der Aktien nun beinahe verdoppelt. Bis zum Rekordhoch bei 56,50 Euro von Anfang 2014 fehlt indes noch ein gutes Stück.

Laut einer Analysteneinschätzung hellen sich auch die Geschäftsperspektiven von SHW auf. 2017 könnte der Umsatz wieder wachsen, schrieb Experte Michael Raab vom Investmenthaus Kepler Cheuvreux jüngst in einer Studie. Das Unternehmen sei schlanker aufgestellt und Engpässe seien beseitigt, was positiv für die Margen sei. Vom Umsatz könnte also mehr beim Gewinn hängenbleiben.

Raab blieb dennoch vorsichtig und sieht ein Manko in einem insgesamt verbesserten Gesamtbild: Gegenwind durch höhere Rohstoffkosten etwa im Geschäft mit Bremsscheiben. Die könnten einem Margenstieg entgegenstehen./mis/ag/jha/

