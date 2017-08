AKTIE IM FOKUS: Aixtron auf Hoch seit 2015 - Kurs steigt über 8 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Aixtron (AIXTRON SE) haben am Freitag erstmals seit Januar 2015 wieder über 8 Euro gestanden. Sie bauten ihre Gewinne im Tagesverlauf immer weiter aus und kosteten in der Spitze 8,045 Euro. Zuletzt standen sie dann mit 3,25 Prozent im Plus bei 8,017 Euro.

Mit den neuerlichen Kursgewinnen knüpften die Papiere des LED- und Chipindustrieausrüsters an ihre Rally der vergangenen vier Handelstage an. Seit Mitte April, als sie noch bei 3,50 Euro standen, hat sich der Wert deutlich mehr als verdoppelt - nach Jahren der Flaute allerdings auch ausgehend von einem niedrigen Niveau./tih/das

