AKTIE IM FOKUS: Aixtron-Rally geht weiter - Lob für Verkauf von US-Aktivitäten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aixtron (AIXTRON SE) hat die Anleger am Donnerstag mit dem Verkauf von Aktivitäten in den USA überzeugt. Auch Börsianer begrüßten die Entscheidung des LED- und Chipindustrieausrüsters, sich vom dortigen Geschäft mit Anlagen zur Fertigung von Speicherchips zu trennen. Der Verkauf bringe Geld in die Unternehmenskasse, schrieb Analyst Janardan Menon vom Investmenthaus Liberum. Zudem steige Aixtron damit aus einem Geschäft aus, das schon länger zu kämpfen habe und nicht zu den Kernaktivitäten zähle.

Am späten Vormittag legten die Aktien des angeschlagenen Spezialmaschinenbauers um 3,53 Prozent auf 5,860 Euro zu. Damit setzten sie ihre im April begonnene Erholungsrally fort - bei 5,898 Euro erreichten sie zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Dezember 2015.

BESTER TECDAX-TITEL SEIT JAHRESBEGINN

Im bisherigen Jahresverlauf steht aktuell ein sattes Plus von 89 Prozent zu Buche, womit die Aktien stärker gestiegen sind als jeder andere TecDax-Titel (TecDAX) - der Technologiewerte-Index legte in diesem Zeitraum "nur" um knapp ein Viertel zu.

Käufer für das Anlagengeschäft der in Kalifornien ansässigen Aixtron Inc. ist dem Unternehmen zufolge eine Tochter der südkoreanischen Eugene Technology, die zwischen 45 und 55 Millionen US-Dollar zahlen wird. Je nach Bewertung der Vorräte und Vermögensgegenstände schwanke der Preis.

BEHÖRDEN MÜSSEN NOCH ZUSTIMMEN

Damit der Verkauf zustande kommt, müssen die Behörden noch zustimmen. Dass dies nicht immer eine Formalie ist, musste Aixtron erst Ende vergangenen Jahres bitter erfahren, als ein Veto des damaligen US-Präsidenten Barack Obama die Komplettübernahme von Aixtron durch die chinesische Grand Chip Investment zum Platzen brachte. Nun hat die US-Behörde für Auslandsinvestitionen (CFIUS) erneut eine entscheidende Rolle.

Aixtron geht jedoch von einem Abschluss der Transaktion in der zweiten Jahreshälfte aus. Dass diese keinen Einfluss auf die Jahresziele von Aixtron haben soll, wertete ein Börsianer positiv./gl/stb