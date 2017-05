AKTIE IM FOKUS: Aixtron setzen Rally auf Tradegate fort

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aixtron (AIXTRON SE)-Aktien haben ihre am Vortag vom Verkauf von US-Aktivitäten befeuerte Rally am Freitagmorgen im vorbörslichen Handel fortgesetzt. Sie stiegen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 2,07 Prozent auf 6,119 Euro. Auf Xetra hatten sie zuletzt im Dezember 2015 so viel gekostet. Damals hatte eine deutliche Reduzierung eines lange ersehnten Großauftrags aus China für einen Kurseinbruch gesorgt.

Seit einiger Zeit setzen die Anleger vermehrt auf wieder besser laufende Geschäfte. Im bisherigen Jahresverlauf haben die Papiere bereits um mehr als 93 Prozent zugelegt. Den am gestrigen Donnerstag bekannt gegebenen Verkauf des Geschäfts mit Anlagen zur Fertigung von Speicherchips in den USA werteten Analysten positiv. Er spüle Geld in die Kasse und dürfte der Ergebnisentwicklung helfen, hieß es. Händlern zufolge stufte das Investmenthaus Mainfirst die Aktien von "Underperform" auf "Neutral" hoch./mis/fbr

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------