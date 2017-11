AKTIE IM FOKUS: Bilfinger nach Quartalszahlen gefragt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bilfinger (Bilfinger SE)-Aktien haben am Dienstag mit einem Plus von 4,96 Prozent auf 36,31 Euro von den Zahlen für das dritte Quartal profitiert. Der Industriedienstleister habe seine Erwartungen insgesamt erfüllt, schrieb Analyst Marc Gabriel vom Bankhaus Lampe in einer Studie. Er sieht dank der Ausrichtung des Unternehmens auch auf die Öl- und Gasindustrie im Zuge steigender Ölpreise kurzfristig weitere Unterstützung für die Aktien.

Mit dem Kurssprung vom Dienstag versuchten die Papiere auch den Ausbruch nach oben über den Widerstand knapp unter 37 Euro. Sie pendeln seit Juni zwischen etwa 33 und rund 37 Euro./mis/jha/

