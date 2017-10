AKTIE IM FOKUS: Bombardier-Deal gibt Airbus-Aktienrally neuen Schwung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rally der Airbus-Aktien hat wieder Fahrt aufgenommen. Die mehrheitliche Übernahme der Mittelstrecken-Flugzeugreihe vom kanadischen Konkurrenten Bombardier (Bombardier B) verlieh den Papieren des deutsch-französischen Flugzeugbauers am Dienstag neuen Schwung, die damit die Anfang Oktober gestartete Talfahrt stoppten. Analysten lobten den Deal und verwiesen auf dessen "industrielle Logik".

Mit einem Zuwachs von 3,89 Prozent auf 79,94 Euro landeten die Airbus-Aktien am Nachmittag an der MDax-Spitze (MDAX) und nahmen auch im Pariser Leitindex CAC 40 den ersten Platz ein. Damit näherten sie sich wieder ihrem erst am 5. Oktober erreichten Rekordhoch bei 82,20 Euro. Seit Jahresbeginn hat die Aktie damit um fast 27 Prozent zugelegt, in den vergangenen vier Wochen allein um knapp 11 Prozent.

Die Mehrheitsbeteiligung sei sinnvoll und berge relativ geringe Risiken für den Luftfahrt- und Rüstungskonzern, schrieb etwa UBS-Analystin Celine Fornaro. An dem Unternehmen, das die sogenannte "C-Serie" produziert, wird Airbus mit 50,01 Prozent beteiligt sein und erhält auch die Mehrheit im Führungsgremium. Dafür muss Airbus zunächst nicht mal Geld auf den Tisch legen, sondern bringt seine Fähigkeiten bei Marketing, Vertrieb, Einkauf und Kundenservice ein.

Diese C-Serie passt einem Händler zufolge "großartig" zu Airbus, wobei er auf die Vorteile einer noch größeren Produktpalette innerhalb eines stark wachsenden Marktes verwies. Die Diversifizierung geht zudem mit Skaleneffekten einher, wie Commerzbank-Analyst Norbert Kretlow schrieb, während Wolfgang Donie von der NordLB ein "nicht unerhebliches Marktpotenzial" erwartet und lobte: "Airbus erweitert seine Modellpalette mit der geplanten Transaktion zum Schnäppchenpreis".

Als Kritikpunkt dagegen führte unter anderem Analyst Christophe Menard von Kepler Cheuvreux die noch überschaubare Auftragslage an - bislang wurden rund 350 Maschinen aus der Serie bestellt. Verwiesen wurde zudem auch auf hohe Strafzölle, die in den vergangenen Wochen in den USA auf Bombardier-Flugzeuge der C-Serie verhängt wurden. "Es ist uns nicht klar, ob die Übernahme durch Airbus nun dazu führt, dass die USA ihre Handelszölle aufheben wird", schrieb etwa JPMorgan-Analyst Akhil Dattani./kro/ck/he