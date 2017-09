AKTIE IM FOKUS: Commerzbank setzen sich an die Dax-Spitze

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Commerzbank haben sich am Dienstag an die Spitze des Dax (DAX 30) gesetzt. Der Kurs stieg um 1,95 Prozent, womit sich die Gewinne in den vergangenen drei Börsentagen auf knapp 7 Prozent summierten. Ein Händler führte zur Begründung für die Aufschläge die jüngste Erholung der Renditen an den Anleihemärkten an.

Dort setzte sich am Dientag die am Freitag begonnene Aufwärtsbewegung fort. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen legte seitdem von 0,294 auf 0,362 Prozent zu. In den vorangegangenen Wochen waren die Anleiherendite noch eingebrochen. Im Gleichschritt damit waren die Kurse der Commerzbank und der Deutschen Bank gefallen. Niedrige Renditen belasten tendenziell die Erträge der Geldhäuser im Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren./bek/oca