AKTIE IM FOKUS: Erhöhte Jahresprognose ermutigt die Bayer-Anleger

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die gut laufenden Geschäfte beim Tochterunternehmen Covestro haben am Donnerstag die Bayer-Anleger (Bayer) erfreut. Nachdem der Chemie- und Pharmakonzern vor allem wegen seiner Kunststofftochter den Jahresausblick anhob, zogen die Papiere deutlich an. Zuletzt gewannen sie 3,79 Prozent auf 112,15 Euro. Damit waren sie mit Abstand Spitzenreiter im Dax (DAX 30) und erreichten zugleich den höchsten Stand seit Beginn 2016.

Warburg-Resarch-Analyst Ulrich Huwald sprach von einem "sehr guten Jahresstart". Dieser sorgt beim Dax-Schwergewicht nun für mehr Optimismus: Der Konzern traut sich 2017 jetzt ein Umsatzplus im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich zu. Zuvor war eine Steigerung im unteren bis mittleren einstelligen Bereich in Aussicht gestellt worden. Als Grund verwies Konzernchef Werner Baumann auf Covestro. Die Kunststofftochter hatte ihre Zwischenbilanz für das erste Quartal vor wenigen Tagen vorgelegt und einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisschub verzeichnet.

AUCH PHARMA ÜBERZEUGT

Lob ernteten am Markt aber auch andere wichtige Geschäftsbereiche wie etwa das Pharmageschäft, das laut Huwald neben einer Umsatzsteigerung von gesunkenen Vertriebskosten und Forschungsaufwendungen profitierte. Für Schub sorgten dort Kassenschlager wie der Blutverdünner Xarelto, das Augenmittel Eylea oder auch einige Krebsmittel. In der Summe sprach denn auch Bernstein-Experte Jeremy Redenius von einem "durch die Bank starken Quartal".

Laut Analystin Marietta Miemietz von Equinet dürfte sich die gute Entwicklung bei Covestro mittelfristig positiv auf den angestrebten Verkauf der übrigen Anteile auswirken. Nach dem Börsengang und dem anschließenden Verkauf weiterer Anteile hält Bayer derzeit noch rund 53 Prozent an der Kunststofftochter. Weitere Erlöse könnten einen Beitrag zur geplanten Rekordübernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto leisten, zu der es bei Vorlage des Quartalsberichts keine Neuigkeiten gab.

COVESTRO EIN BÖRSENSTAR

Covestro war vor gut eineinhalb Jahren an die Börse gebracht worden und entwickelte sich seither zu einem Börsenstar. Verglichen mit dem Ausgabepreis von 24 Euro haben sie ihren Wert bis zuletzt in etwa verdreifacht. Auf ihrem bereits hohen Niveau konnten die Aktien des Kunststoffherstellers am Donnerstag aber nicht weiter zulegen: für sie ging es im MDAX moderat nach unten./tih/ck/zb