Am Vormittag führten die Papiere der Reederei den Kleinwerteindex SDAX noch mit einem Plus von 4,26 Prozent auf 37,535 Euro an.

Die Analysten verwiesen auf steigende Frachtraten in Kombination mit einer optimierten Kostenstruktur. Sie hoben ihre Gewinnerwartungen an und schraubten das Kursziel auf 50 Euro nach oben. Damit sehen sie rund ein Drittel Luft nach oben.

Die Hapag-Lloyd-Aktien zählen auch dank eines sich aufgehellten Branchenumfeldes schon länger zu den Lieblingen der Anleger. Allein im bisherigen Jahresverlauf ging es um mehr als 70 Prozent hoch./mis/das

