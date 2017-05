AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss fallen - Analyst findet bei Zahlen Schwachstellen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den Aktien des Modeunternehmens HUGO BOSS haben Anleger am Mittwoch nach der Vorlage von Geschäftszahlen erst einmal Kasse gemacht. Der Kurs fiel am Vormittag um 4,43 Prozent auf 66,16 Euro. Erst in der vergangenen Woche hatten sie bei fast 71 Euro den höchsten Stand seit Februar 2016 erklommen. Noch Mitte 2016 war der Kurs der kriselnden Modekette bis auf 46 Euro gefallen, bevor die Anleger auf eine Erholung im Zuge einer Restrukturierung setzten.

Bei Analysten kamen die nun vorgelegten Zahlen für das erste Quartal 2016 insgesamt gemischt an. Louise Singlehurst von der US-Bank Morgan Stanley schrieb in einer ersten Reaktion von etwas besser als gedachten Resultaten. Sie rechnet aber nicht mit größeren Änderungen der Markterwartungen.

Expertin Melanie Flouquet von der Bank JPMorgan sah die Resultate indes nur auf den ersten Blick positiv. Bei den Details machte sie durchaus Schwachstellen aus. So habe der Umsatz zwar über den Erwartungen gelegen, diese bei den wichtigen Einzelhandelserlösen aber verfehlt./mis/zb

