AKTIE IM FOKUS: Munich Re erstmals seit zwei Jahren wieder über 190 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien der Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) sind am Donnerstag in der Spitze um 2 Prozent auf 190,20 Euro geklettert. Damit erreichten sie den höchsten Stand seit fast zwei Jahren. Nach der Hurrikan-Serie in den USA und der Karibik ist zwar das Gewinnziel des weltgrößten Rückversicherers passé. Für das dritte Quartal wird nun ein Verlust und für 2017 nur noch ein kleiner Gewinn erwartet.

Experten hoben jedoch weiter die Bilanzstärke der Münchner hervor, die eine Fortsetzung des laufenden Aktienrückkaufprogramms erlaube. JPMorgan und die Commerzbank rechnen zudem mit steigenden Preisen in der kommenden Erneuerungsrunde./ag/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------