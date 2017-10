AKTIE IM FOKUS: SLM Solutions scheitern nach Großauftrag erneut an Widerstand

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von SLM Solutions sind am Montag nach einem Großauftrag kräftig gestiegen. Die Papiere des 3D-Druck-Spezialisten legten in der Spitze um mehr als 5 Prozent auf 35,89 Euro zu. "Die Order aus China entspricht in etwa dem Auftragseingang des gesamten ersten Halbjahres", merkte ein Händler an.

Mit zuletzt noch 35 Euro ist der Kurs allerdings bislang erneut an einer Widerstandszone bei etwa 36 Euro gescheitert. Knapp darunter liegen die Höchstkurse vom September, knapp darüber bei 36,38 Euro verläuft gegenwärtig die gleitende 200-Tage-Linie. Diese gilt als ein Indikator für den längerfristigen Trend.

Nach einem Großauftrag im September belege dieser weitere Auftrag, "dass der Vertrieb in China gut läuft", schrieb Adrian Pehl von der Commerzbank. Mit der jüngsten Platzierung einer Wandelanleihe durch SLM Solutions habe man für Zuversicht unter den Kunden gesorgt. Zwar sei nicht auszuschließen, dass das Unternehmen im Zusammenhang mit der Messe "Formnext" Mitte November eine Gewinnwarnung ausgeben könnte; angesichts der starken Nachfrage aus China könnten Investoren eine solche jedoch ignorieren, schrieb der Analyst.

SLM Solutions hatte einen Rahmenvertrag über 70 Maschinen des Typs SLM280 mit einem Gesamtumsatz von 31 bis 48 Millionen Euro abgeschlossen. Die Anlagen sollen im Zeitraum von 2017 bis 2020 abgenommen und für Anwendungen im Werkzeugbau eingesetzt werden./bek/la/ag