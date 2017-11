AKTIE IM FOKUS: T-Aktien im Plus - Hoffen auf Fusion von T-Mobile US und Sprint

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) sind am Freitag unter den Favoriten im Dax (DAX 30) um 1,04 Prozent auf 15,61 Euro gestiegen. Eine Fusion zwischen der Telekom-Tochter T-Mobile US und dem Rivalen Sprint (Sprint Nextel) könnte nach einem Zeitungsbericht doch noch klappen. Ein überarbeitetes Angebot von T-Mobile habe die Verhandlungen wieder in Gang gebracht und werde derzeit von Sprint geprüft, schrieb das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider. Die Unternehmen äußerten sich zunächst nicht.

Der Bericht im "Wall Street Journal" hatte den Aktienkurs von Sprint nachbörslich um fünf Prozent angeschoben, T-Mobile legte um drei Prozent zu.

Ein Börsianer sah die T-Aktien am Freitag auch charttechnisch unterstützt. So waren die Papiere am Donnerstag bereits über die 50-Tage-Linie gestiegen. Zum Wochenschluss nun testeten sie die 100-Tage-Linie. Beide Linien gelten als Indikatoren für den langfristigen Trend./la/jha/

