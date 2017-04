AKTIE IM FOKUS: Übernahmeofferte lässt Aktionäre von Epigenomics jubeln

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Übernahmeangebot des chinesischen Investors CFIC für Epigenomics hat die Aktien des Berliner Biotech-Unternehmens (Epigenomics) am Mittwoch auf den höchsten Stand seit 2014 katapultiert. Die in Hongkong ansässige Beteiligungsgesellschaft Cathay Fortune International Company (CFIC) bietet 7,52 Euro je Aktie in bar oder insgesamt 171 Millionen Euro.

Die Papiere des Berliner Unternehmens schnellten daraufhin um 43,84 Prozent auf 7,12 Euro hoch. Damit kosteten sie soviel wie zuletzt vor knapp drei Jahren. Anfang 2016 waren die Aktien noch für weniger als 2 Euro zu haben gewesen.

"Das ist eine starke Prämie zum gestrigen Schlusskurs", kommentierte Analyst Simon Scholes vom Finanzdienstleiter First Berlin die Höhe der Offerte. Er rät Anlegern, das Gebot anzunehmen, das knapp 52 Prozent über dem Vortagesschluss liegt.

Scholes vermutet hinter diesem Coup, dass die Chinesen für Epi proColon nicht nur in den USA große Chancen wittern, sondern auch in ihrem Heimatland. Epi proColon ist das wichtigste Produkt von Epigenomics. Der Bluttest zur Früherkennung von Darmkrebs wurde vor rund einem Jahr in den USA zugelassen und wird inzwischen auch in China vermarktet.

CFIC ist bei Epigenomics keine Unbekannte: Im vergangenen November zeichnete die Gesellschaft eine Kapitalerhöhung und beteiligte sich so mit rund 2 Prozent. Ein weiterer strategischer Partner der Berliner ist Biochain, das laut Unternehmensangaben 9,3 Prozent hält. Biochain soll über die Tochtergesellschaft von FCIC, die Epigenomics übernimmt, an dem Biotech-Unternehmen beteiligt bleiben.