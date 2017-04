AKTIE IM FOKUS: Umsatzschwung verhilft SAP-Aktien in neue Höhen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Quartalszahlen von SAP (SAP SE) haben am Dienstag der Rekordjagd der Aktien des Software-Konzerns Schwung verliehen. Nachdem sie sich am Vortag schon knapp auf eine Bestmarke bei fast 93 Euro geklettert waren, erreichten sie nun mit zuletzt 94,22 Euro den höchsten Stand ihrer Börsengeschichte. Mit einem Plus von rund 1,3 Prozent gehörten sie am späten Vormittag zu den größten Gewinnern im Dax (DAX 30). Der deutsche Leitindex war zeitgleich kaum verändert.

Für positive Reaktionen sorgte am Markt die schwungvolle Umsatzentwicklung im ersten Quartal. Weil die Erlöse des größten deutschen Softwarekonzerns um zwölf Prozent auf 5,3 Milliarden Euro gestiegen waren, sprach Thomas Becker von der Commerzbank von einer "intakten Wachstumsdynamik" und verwies dabei auf Erfolge der Walldorfer mit Softwarelizenzen und im Cloud-Bereich.

ANLEGER ZÖGERN NUR KURZ

Zu den von einigen Marktteilnehmern wegen einer eher enttäuschenden Profitabilität für möglich gehaltene Gewinnmitnahmen kam es nur bedingt, und nur in den Anfangsminuten. Die DZ Bank riet denn auch, das operative Ergebnis nicht überzubewerten. Laut Analyst Harald Schnitzer wurde es von hohen Vorleistungen beeinflusst. In möglichen Kursschwächen sah der Experte deshalb eine gute Kaufgelegenheit.

Die SAP-Aktien befinden sich seit Anfang Dezember in einem Aufwärtstrend, in dem sie ihre Gewinne auf Zwölfmonatssicht auf fast ein Drittel ausgebaut haben. Damit gehören sie zur Spitzengruppe im Dax und schnitten auch besser ab als die im TecDax notierten Papiere der Software AG (Software), denen zu einem Rekordstand noch einige Euro fehlen. Ähnlich wie der breite Markt haben die Aktien des Darmstädter Konkurrenten seit April letzten Jahres etwas mehr als 20 Prozent zugelegt./tih/mis/fbr