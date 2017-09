Aktien Asien: Etwas Erleichterung

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI (dpa-AFX) - Asiens Börsen haben am Donnerstag mit etwas Erleichterung auf den abgewendeten Regierungs-Stillstand in den USA reagiert. Die Schulden-Obergrenze wurde überraschend um drei Monate verlängert. Trump hatte sich mit Parlamentariern beider großen Parteien in Washington getroffen und die Einigung erzielt.

Der japanische Nikkei gewann zuletzt 0,11 Prozent und der chinesische CSI-300-Index (CSI 300), der die 300 größten Werte an den Börsen Shanghai und Shenzhen abbildet, war mit einem Plus von 0,03 Prozent praktisch unverändert. Der Hang-Seng-Index in Hongkong, wo auch ausländische Anleger uneingeschränkt handeln können verlor 0,13 Prozent.

Die Spannungen auf der nordkoreanischen Halbinsel, wo Nordkorea immer wieder mit Atom- und Raketentests provoziert, seien weiterhin im Blick, sagten Händler. Am 9. September steht das Jubiläum der Staatsgründung an, eine mögliche Gelegenheit für weitere Aktionen./stb/oca