Aktien Asien: Gewinne dank Rückenwind aus den USA

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI (dpa-AFX) - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag auf breiter Front Gewinne verzeichnet. Der Sammelindex Stoxx 600 Asia Pacific (STOXX Asia/Pacific 600) zeigte sich dennoch zuletzt fast unverändert mit minus 0,02 Prozent auf 177,61 Punkte.

Positive Impulse kamen vor allem aus den USA: Die meisten Mitglieder der US-Notenbank Fed hatten sich laut dem Protokoll der vergangenen Sitzung für eine baldige Fortsetzung der geldpolitischen Straffung ausgesprochen. Da ein weiterer Zinsschritt im Juni bereits mehrheitlich erwartet wird, war das keine Überraschung mehr. Allerdings sei zugleich signalisiert worden, mehr Hinweise abzuwarten, ob die jüngste Wirtschaftsschwäche in der weltgrößten Volkswirtschaft tatsächlich nur vorübergehend sei, bevor sie weitere geldpolitische Stimuli abbaue, hieß es.

In Japan baute der Nikkei 225 sein Vortagesplus aus und gewann weitere 0,36 Prozent hinzu auf nun 19 813,13 Punkte. Unter den Einzelwerten im Leitindex stachen erneut die Aktien von Toshiba heraus, die nach einem Kursplus von mehr als 8 Prozent am Vortag nun um 3,10 Prozent stiegen. Laut der Wirtschaftszeitung "Nikkei" haben sich Toshiba-Präsident Satoshi Tsunakawa und der Vorstandschef von Western Digital, Steve Milligan, getroffen, um über einen Verkauf von Toshibas Chipgeschäft zu sprechen. Am Mittwoch hatte die Nachrichtenagentur Kyodo berichtet, dass Western Digital bereit sei, insgesamt 2 Billionen Yen für die Sparte zu zahlen.

Spitzenwert im Nikkei hingegen waren dieses Mal die Papiere von Softbank mit plus 3,78 Prozent. Am Vortag gegen Handelsschluss hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg aus Kreisen berichtet, dass der japanische Telekom- und Medienkonzern nach und nach einen 4 Milliarden US-Dollar schweren Anteil am US-Grafikchiphersteller Nvidia angehäuft habe. Damit sei Softbank nun mit 4,9 Prozent an Nvidia beteiligt, was aber noch keine meldepflichtige Schwelle sei.

In China schloss der CSI-300-Index (CSI 300), der die 300 größten Werte an den Börsen in Shanghai und Shenzhen abbildet, mit einem Aufschlag von 1,80 Prozent auf 3485,66 Punkte. Vor allem Finanzwerte legten so kräftig zu wie seit August letzten Jahres nicht mehr. Die Aktien des Wertpapierdienstleisters Guoyuan Securities Co. Ltd. etwa stiegen um 10 Prozent und damit bis an ihr Tageslimit. Angetrieben wurden sie und die anderen Finanzwerte von Spekulationen, dass staatlich gestützte Fonds im Markt aktiv seien. Kreisen zufolge würden sie nach der am Vortag erfolgten Ratingabstufung durch Moody's falls nötig, solche Titel kaufen.

Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) stieg zuletzt um 0,76 Prozent auf 25 620,86 Punkte. Auch in Hongkong stiegen zahlreiche chinesische Aktien wegen dieser Spekulationen um mindestens 2 Prozent.

Der australische ASX-200-Index (S&P ASX 200) rückte um 0,36 Prozent auf 5789,63 Punkte vor. Im indischen Mumbai, wo noch gehandelt wird, gewann der Sensex-Index (SENSEX) zuletzt 0,51 Prozent auf 30 456,18 Zähler./ck/stb