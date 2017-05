Aktien Asien: Leichte Erholung - China-Börsen geschlossen

TOKIO (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag einen moderaten Erholungskurs eingeschlagen. Die Börsen in Festland-China und Hongkong waren feiertagsbedingt geschlossen. Der japanlastige Sammelindex Stoxx 600 Asia Pacific (STOXX Asia/Pacific 600) gewann zuletzt 0,55 Prozent auf 178,88 Punkte.

Die Tokioter Börse stieg - gemessen am marktbreiten Topix-Index - um 0,16 Prozent. Dabei führten Telekom- und Chemiewerte die Liste der Gewinner an. Der Nikkei-Index (Nikkei 225), der die 225 größten Aktien Japans repräsentiert, verlor hingegen wie am Vortag minimal an Wert und schloss 0,02 Prozent tiefer bei 19 677,85 Punkten.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien des Mischkonzerns Softbank mit einem Plus von mehr als 3 Prozent im Fokus. Im Verlauf hatten sie den höchsten Stand seit vier Monaten erreicht und seit Jahresbeginn um überdurchschnittliche 16 Prozent zugelegt. Händler begründeten die Rally mit einer Kurszielerhöhung der US-Bank JPMorgan.

Der australische ASX-200-Index (S&P ASX 200) rückte um 0,19 Prozent auf 5717,89 Punkte vor. Im indischen Mumbai, wo noch gehandelt wird, stieg der Sensex-Index (SENSEX) zuletzt um 0,18 Prozent auf 31 165,90 Zähler./edh/fbr