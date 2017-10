Aktien Asien: Nikkei könnte längste Gewinnserie aller Zeiten fortsetzen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI (dpa-AFX) - In Asien geht es an den Märkten weiter nach oben - dabei könnte der japanische Aktienmarkt seine jüngste Rekordgewinnserie fortsetzen. Der Leitindex Nikkei 225 stand am Dienstag rund eineinhalb Stunden vor Handelsende 0,05 Prozent höher bei 21 707,31 Punkten. Bleibt das Vorzeichen positiv, wäre es der 16. Tag in Folge mit einem Kursplus.

Am Montag war der Nikkei 225 getrieben vom klaren Wahlsieg der Regierungskoalition auf den höchsten Schlussstand seit 1996 geklettert. Das war der fünfzehnte Handelstag in Folge mit einem Gewinn. Damit hielt die Rally länger an als Anfang der 60er Jahre, als der Index 14 Tage hintereinander angestiegen war.

Im bisherigen Jahresverlauf gewann der Nikkei 225, der zu den bekanntesten Aktienindizes der Welt zählt knapp 14 Prozent. Zum Vergleich: Der US-Leitindex Dow Jones legte seit Ende 2016 knapp 18 Prozent zu; der Dax (DAX 30) rund 13 Prozent.

Die Aktienmärkte weltweit werden vor allem durch die niedrigen Zinsen getrieben - wegen der niedrigen Renditen der Staatsanleihen suchen Investoren händeringend nach Alternativen. Zudem läuft die Weltwirtschaft ganz gut. Aus diesem Grund blenden Anleger derzeit politische Risiken wie den Nordkorea-Konflikt größtenteils aus.

In China legte der CSI 300, in dem die 300 größten Werte an den Börsen in Shanghai und Shenzhen vertreten sind, um 0,53 Prozent auf 3 951,78 Punkte zu. Mit dem Anstieg am Dienstag baute der Index seine Jahresgewinne auf fast 20 Prozent aus und stieg auf den höchsten Stand seit August 2015./zb/das