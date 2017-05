Aktien Europa Schluss: Anleger setzen auf Macron - EuroStoxx auf Hoch seit 2015

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An Europas Börsen hat sich am Donnerstag die Hoffnung auf einen europa- und wirtschaftsfreundlichen französischen Präsidenten durchgesetzt. Die zuletzt noch eher vorsichtigen Anleger griffen bei Aktien wieder etwas beherzter zu, nachdem Emmanuel Macron für die Stichwahl am Wochenende vorne gesehen wird. Nach einem hitzigen Schlagabtausch mit der Rechtspopulistin Marine Le Pen gilt der parteilose Kandidat im Umfragen als klarer Gewinner.

Davon angetrieben kletterte der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) erstmals seit August 2015 wieder über die Marke von 3600 Punkten. Am Ende stand der Leitindex der Eurozone 1,16 Prozent höher bei 3627,88 Zählern. In Paris rückte der CAC 40 sogar um 1,35 Prozent auf 5372,42 Zähler vor. In London jedoch wurde der FTSE 100 vom starken Pfund ausgebremst. Er stieg nur um 0,19 Prozent auf 7248,10 Punkte./tih/he