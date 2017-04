Aktien Europa Schluss: Indizes halten ihre hohen Gewinne vom Wochenauftakt

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch nach dem Kursfeuerwerk zum Wochenauftakt ihre Gewinn weitgehend gehalten. Das Anlegerinteresse verlagerte sich dabei vom Ausgang der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen hin zu einer Vielzahl an Quartalszahlen führender europäischer Unternehmen. Da die meisten Firmen die Erwartungen derzeit überträfen, bleibe die Stimmung insgesamt gut - das Risiko werde wieder gesucht, kommentierte Börsenexperte Jochen Stanzl von CMC Markets.

Ansonsten stehen die Details zur US-Steuerreform im Blick, die die US-Regierung an diesem Abend (19 Uhr 30 MESZ) bekanntgeben will. US-Finanzminister Steven Mnuchin hatte bereits am Nachmittag vor dem Börsenstart in New York "die größte Steuersenkung" in der Geschichte der USA angekündigt. Die Unternehmenssteuern sollen massiv gesenkt werden, und zwar von 35 auf 15 Prozent.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) hatte daraufhin sein Minus etwas reduziert, mehr aber auch nicht. Er beendete den Handel mit einem Abschlag von 0,12 Prozent auf 3578,71 Punkte und bewegt sich damit weiter auf dem höchsten Niveau seit Sommer 2015. Der Pariser CAC-40-Index (CAC 40) gewann 0,19 Prozent auf 5287,88 Punkte. Für den Londoner FTSE-100-Index (FTSE 100) ging es um 0,18 Prozent auf 7288,72 Punkte nach oben./ajx/he