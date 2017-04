Aktien Europa Schluss: Kaum Details zur US-Steuerreform - Indizes verlieren

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An den europäischen Aktienmärkten hat sich am Donnerstag Ernüchterung breit gemacht angesichts weiterhin wenig konkreter Details zu den US-Steuerplänen. Händler sprachen zudem von Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rally. Wie bereits an den Vortagen wurde das Geschehen vor allem von der Berichtssaison geprägt.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) sank zum Handelsende um 0,43 Prozent auf 3563,29 Punkte. Der Pariser CAC-40-Index (CAC 40) büßte 0,31 Prozent auf 5271,70 Punkte ein. Der Londoner FTSE-100-Index (FTSE 100) verlor 0,71 Prozent auf 7237,17 Punkte.

Der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) und die geldpolitischen Kommentare während der anschließenden Pressekonferenz hatten die Indizes am Nachmittag per Saldo kaum bewegt. Die Währungshüter hielten den Leitzins im Euroraum auf dem Rekordtief von null Prozent. "In den Kursen sind schon viele positive Nachrichten eingepreist. Daher muss schon viel passieren, um die Rally am Laufen zu halten und eine Korrektur zu verhindern", kommentierte Börsenexperte Jochen Stanzl von CMC Markets./ajx/he