Aktien Europa Schluss: Lethargie vor Ostern

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nur wenig bewegt und ohne klare Tendenz sind Europas Aktienmärkte am Mittwoch aus dem vorösterlichen Handel gegangen. "Als Belastungsfaktoren fungieren nach wie vor geopolitische Risiken rund um Syrien und Nordkorea, die zunehmenden Zweifel an Donald Trumps Lieferqualitäten in puncto Steuerreform und wirtschaftsstimulierenden Konjunkturmaßnahmen sowie die nun auch langsam aber sicher näher rückenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich", kommentierte Marktexperte Gregor Kuhn vom Broker IG.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) verlor letztlich 0,04 Prozent auf 3468,51 Punkte. Der Stoxx 50 legte hingegen um 0,11 Prozent auf 3163,14 Punkte zu. Der CAC-40-Index (CAC 40) in Paris sank um 0,01 Prozent auf 5101,11 Punkte. Der britische FTSE 100 in London verlor 0,22 Prozent auf 7348,99 Zähler./edh/he