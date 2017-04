Aktien Europa Schluss: Mehrheitlich moderate Verluste

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten haben sich am Dienstag im vorösterlich ruhigen Handel mit Käufen zurückgehalten und sorgten für überwiegend leichte Einbußen. Als Belastungsfaktoren machten Börsianer die schwächere Eröffnung an der Wall Street und den anziehenden Eurokurs aus. Auch geopolitische Krisenherde wie Syrien oder Nordkorea rückten in den Fokus.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) endete am Dienstag mit einem Minus von 0,30 Prozent bei 3470,04 Punkten. Der CAC-40-Index (CAC 40) in Paris sank um 0,11 Prozent auf 5101,86 Punkte. Der FTSE 100 in London legte hingegen um 0,23 Prozent auf 7365,50 Punkte zu und blieb damit in der Nähe seines Rekordhochs, das er vor rund drei Wochen bei knapp unter 7430 Punkten erreicht hatte./edh/he