Aktien Europa Schluss: Moderate Erholung - Weitere Verluste in London

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Börsen haben sich am Mittwoch ein wenig von ihren jüngsten Verlusten erholen können. Nur in London ging es weiter bergab - hier belasteten die Nachwirkungen der für Juni angesetzten, britischen Neuwahlen und die anhaltend starke Landeswährung, die britische Exporte ins Ausland tendenziell verteuert.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) stand zum Handelsende 0,33 Prozent im Plus bei 3420,99 Punkten. Vor allem am Dienstag nach dem verlängerten Osterwochenende hatten die Sorgen wegen des Atom-Streits mit Nordkorea, der am Sonntag anstehenden, ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen und des Siegs von Präsident Recep Tayyip Erdogan beim türkischen Verfassungsreferendum den Eurozonen-Leitindex den Eurozonen-Leitindex deutlich in die Verlustzone gedrückt.

Der französische CAC-40-Index (CAC 40) erholte sich zur Wochenmitte um 0,27 Prozent auf 5003,73 Punkte. Noch deutlicher legten die Aktienkurse in Mailand und Madrid zu. Dagegen sank der schon am Vortag überdurchschnittlich schwache britische FTSE 100 um 0,46 Prozent auf 7114,36 Zähler./gl/he