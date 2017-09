Aktien Europa Schluss: Pfund-Anstieg und Terror belasten Londoner 'Footsie'

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Talfahrt am Londoner Aktienmarkt hat sich am Freitag fortgesetzt. Einerseits mehrten sich die Hinweise auf eine baldige Zinserhöhung , die dem Pfund weiter Auftrieb gaben. Das belastete exportorientierte heimische Unternehmen. Andererseits reagierten Anleger verunsichert, nachdem es in einer Londoner U-Bahn zu einer Explosion gekommen war, hinter der die Polizei einen Terroranschlag vermutet. Damit büßte der FTSE 100 1,10 Prozent auf 7215,47 Punkte ein. Aktuell notiert der "Footsie" wieder auf dem Niveau von Anfang Mai.

Die meisten anderen Börsen Europas hingegen gaben am Tag des Hexensabbats, des großen Verfalls an den Terminbörsen, nur etwas nach und zollten damit ihren jüngsten Kursanstiegen Tribut: Der Leitindex der Eurozone , der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50), fiel um 0,31 Prozent auf 3515,55 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von 1,97 Prozent. Der französische CAC-40 (CAC 40) schloss am Freitag 0,22 Prozent tiefer bei 5213,91 Zählern./la/das