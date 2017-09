Aktien Europa Schluss: Starker Euro hält die meisten Börsen auf Vortagesniveau

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte Europas haben sich am Freitag nur unwesentlich bewegt. Der weiter starke Eurokurs habe jegliches Kaufinteresse der Anleger im Keim erstickt, hieß es. Die Gemeinschaftswährung hatte am Morgen mit 1,2092 US-Dollar einen neuen Höchststand seit Anfang 2015 erreicht und kostete am Abend dann 1,2038 Dollar. Ein starker Euro gilt allgemein als Exporthemmnis für die Unternehmen des Euroraums.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) beendete den Handel prozentual unverändert bei 3447,69 Punkten, was auf Wochensicht ein Plus von 0,1 Prozent bedeutet. Der französische CAC-40 (CAC 40)-Index (CAC 40) kam am Freitag mit minus 0,02 Prozent auf 5113,49 Zähler nicht vom Fleck. Der britische FTSE 100 büßte 0,26 Prozent auf 7377,60 Punkte ein./ck/jha/