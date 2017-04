Aktien Europa Schluss: Weitere moderate Gewinne nach Frankreich-Rally

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag nach der Frankreich-Wahl ihre starken Vortagesgewinne leicht ausgebaut. Zum Wochenauftakt hatten die Anleger in ganz Europa und den USA den Ausgang der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen mit dem Sieg des wirtschaftsfreundlichen Kandidaten Emmanuel Macron gefeiert.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) schloss 0,16 Prozent höher bei 3583,16 Punkten, nachdem er am Montag um gut 4 Prozent hochgeschnellt war und den höchsten Stand seit August 2015 erklommen hatte. Mit einem Plus von 0,17 Prozent auf 5277,88 Punkten ging es am Dienstag für den Pariser CAC-40 (CAC 40) ebenfalls leicht aufwärts. Auch der französische Leitindex hatte am Vortag um mehr als 4 Prozent zugelegt und ein Neun-Jahres-Hoch markiert. Der britische FTSE-100-Index (FTSE 100) in London legte am Dienstag um 0,15 Prozent auf 7275,64 Zähler zu.

Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets sagte: "Bei europäischen Aktien verschiebt sich zurzeit der Fokus der Investoren: Weg von der vornehmlichen Betonung der Risiken hin zur vermehrten Wahrnehmung von Chancen." Streiche man den Frexit, also eine Europäische Union ohne Frankreich, dann werde der Blick vor allem auf ein hohes Gewinnwachstum und gute Wirtschaftsdaten frei."/ajx/he