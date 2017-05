zooplus-Aktie setzen Rally fort - 200-Euro-Marke rückt näher

Am frühen Nachmittag stiegen die zooplus -Papiere als einer der Favoriten im SDAX um 3,41 Prozent auf 192,80 Euro. Mitte April hatten die Eckdaten zum ersten Quartal den Papieren des Online-Händlers für Haustierbedarf frischen Schwung verliehen. Seither haben sie mehr als ein Drittel an Wert gewonnen. Im bisherigen Jahresverlauf stehen die Papiere mit einem Plus von fast 59 Prozent auf dem zweiten Platz im SDax./mis/tos

