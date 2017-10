Aktien Frankfurt Ausblick: Dax visiert 13 000-Hürde wieder an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Moderatere Töne in der Katalonien-Krise dürften dem Dax (DAX 30) am Mittwoch wieder leichte Aufwärtsimpulse liefern. Hinzu kommt Unterstützung von den Weltbörsen, nachdem die Rekordjagd in den USA am Vortag weitergegangen war und sich auch die Aktienmärkte in Asien und Australien überwiegend freundlich zeigten. Der X-Dax als vorbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex legte rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart um 0,18 Prozent auf 12 972 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) dürfte um 0,4 Prozent höher starten.

Analyst Christian Schmidt von der Helaba bleibt - zumindest fundamental betrachtet - skeptisch, dass der Dax wieder richtig Fahrt aufnimmt und die Rekordschwelle von 13 000 Punkten rasch geknackt wird. "Es hat wohl eher die Angst vor der eigenen Courage die Oberhand gewonnen", kommentierte er. Seines Erachtens fehlen Kaufanreize, und dass diese mit der US-Berichtssaison geliefert würden, hält er auf Basis der Schätzungen für die Unternehmen für eher unwahrscheinlich. Charttechnisch dagegen ist er optimistischer und rechnet "in Kürze" mit einem richtungsentscheidenden Impuls, wobei er die Chancen eines Ausbruchs nach oben höher einschätzt als nach unten.

In Spanien wiederum hatte der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont in seiner mit Spannung erwarteten Rede am Vorabend zwar die Unabhängigkeit seiner Region von Spanien erklärt, sie aber gleich wieder ausgesetzt. Es soll wohl Zeit gewonnen werden, um den von der Zentralregierung in Madrid bisher verweigerten Dialog doch noch zu erzwingen. An diesem Nachmittag wird nun der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy in einer Rede reagieren.

Unter den Einzelwerten dürften die Aktien der Lufthansa weiter im Blick stehen, nachdem sich die Fluggesellschaft und die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) nach jahrelangen Auseinandersetzungen und 14 Streikrunden am Dienstagnachmittag auf neue Tarifverträge geeinigt hatten. Nun müssen noch die VC-Mitglieder in einer erneuten Urabstimmung zustimmen. Die Lufthansa-Papiere, die nach der Mitteilung am Vortag bei 24,92 Euro den höchsten Stand seit 2001 erreichten, beendeten den Handel dann an der Dax-Spitze mit plus 2,50 Prozent auf 24,585 Euro. Vorbörslich zeigten sie sich auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Kernhandelsschluss nun kaum verändert.

Die Papiere des Verpackungsherstellers Gerresheimer kamen auf Tradegate ebenfalls nicht vom Fleck. Auch im dritten Quartal bekam der MDAX-Konzern die Zurückhaltung der US-Pharmakonzerne zu spüren: Umsatz und Gewinn sanken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zwar wird ein "gutes viertes Quartal" erwartet, aber das Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2016/17 (Ende November) von rund 1,4 Milliarden Euro sei aus derzeitiger Sicht eher schwer zu erreichen, hieß es.

Unterdessen hob die Südzucker-Tochter CropEnergies ihre Jahresprognose leicht an. Cropenergies, dessen Entwicklung sich auch immer an den zuletzt stark schwankenden Ethanolpreisen orientiert, hatte zuletzt im Juni den Ausblick hochgesetzt. Auf Tradegate zogen Cropenergies um 3,7 Prozent an und Südzucker stiegen um 1,2 Prozent.

Gea (GEA) hingegen sprangen auf Tradegate um 4,5 Prozent hoch, nachdem der US-Investor Paul Singer, der Chef des Hedgefonds Elliott, seinen Anteil am Spezialmaschinenbauer auf etwas mehr als 3 Prozent ausgebaut hat./ck/jha/