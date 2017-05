Aktien Frankfurt Ausblick: Kaum verändert - 'Sorglose Phase'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger dürften sich auch am Donnerstag im Dax (DAX 30) zunächst zurückhalten. Der X-Dax (DAX 30) als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund 50 Minuten vor dem Handelsstart mit plus 0,01 Prozent auf 12 759 Punkte einen nahezu unveränderten Beginn. Am Dienstag hatte der Dax mit 12 783 Punkten ein weiteres Rekordhoch erreicht. Im bisherigen Wochenverlauf bewegte er sich allerdings nur wenig. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) wird am Donnerstag aktuell 0,2 Prozent höher erwartet.

Die Anleger warten auf frische Impulse oder aber auf einen Rückschlag des zuletzt etwas heiß gelaufenen Marktes, um neu zu investieren. Auch die Wall Street zeigt momentan auf Rekordniveau nur wenig Dynamik. Vom Handelshaus IG Markets hieß es, die Luft werde zunehmend dünner, aber offenbar seien die Marktteilnehmer hierzulande noch nicht bereit, sich von ihren Dividendenpapieren zu trennen. Die Helaba sprach gar von einer Phase der Sorglosigkeit und fürchtet, diese könne zu deutlichen Rückschlägen führen.

POST, NORDEX UND DRILLISCH VORBÖRSLICH TIEFROT

Aus dem Dax stehen am Donnerstag die Deutsche Telekom, die Deutsche Post, Henkel (Henkel vz) und ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) mit ihren Bilanzen im Fokus. Auch aus dem MDAX und TecDAX berichten erneut zahlreiche Unternehmen über ihre jüngste Geschäftsentwicklung.

Die Titel der Post rutschten vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um gut 3 Prozent ab. Händler verwiesen auf Gewinnmitnahmen nach einem schwach ausgefallenen operativen Gewinn. Vorbörslich deutlich bergab ging es auch für die Aktien des Windkraftanlagenherstellers Nordex und des Mobilfunkanbieters Drillisch, die ebenfalls mit Quartalsberichten im Blick stehen.

Einige Aktien werden zudem mit Dividendenabschlag gehandelt, was sie optisch teils deutlich schwächer erscheinen lassen wird. Im Dax ist dies der Fall bei den Papieren von Linde, Eon (EON SE), SAP (SAP SE), Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) und HeidelbergCement. Im MDax dürften zudem Hannover Rück mit erheblichen Einbußen in den Handel starten, einerseits wegen der Dividendenausschüttung, andererseits wegen einer gestrichenen Kaufempfehlung durch die Citigroup./ajx/fbr