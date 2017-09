Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax beginnt neue Börsenwoche mit Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag mit Gewinnen an seine Aufwärtstendenz aus der vergangenen Woche angeknüpft. Der Leitindex Dax (DAX 30) rückte kurz nach dem Handelsstart um 0,72 Prozent auf 12 392,38 Punkte vor. Bereits in der vergangenen Woche war dem wichtigsten deutschen Börsenbarometer mit einem Plus von mehr als einem Prozent ein guter Auftakt in den historisch eher schwachen Handelsmonat September geglückt.

Am Montagmorgen wirkte sich nun laut Marktanalyst Milan Cutkovic stützend auf den Aktienhandel aus, dass der Wirbelsturm "Irma" trotz voraussichtlich hoher Schäden nicht die schlimmsten Erwartungen getroffen habe und sich nun abschwäche. Daneben treibe die Aktienmärkte die Zurückhaltung Nordkoreas, nachdem Anleger für das Wochenende einen weiteren Raketentest erwartet hätten. Zudem kam der Euro gegenüber dem US-Dollar zuletzt unter Druck, was den hiesigen Exporteuren zugute kommt.

Der MDAX der mittelgroßen Werte zog am Morgen um 0,65 Prozent auf 25 065,38 Punkte an. Der Technologiewerte-Index TecDAX stieg um 0,77 Prozent auf 2349,04 Zähler. Auch an den wichtigsten europäischen Handelsplätzen ging es kräftig aufwärts: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) rückte um 0,80 Prozent auf 3475,24 Punkte vor./tav/das