Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax gibt leicht nach - TecDax unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger weiterhin zurück. Der deutsche Leitindex Dax (DAX 30) fiel am Dienstag um 0,29 Prozent auf 12 165,41 Punkte, nachdem er sich bereits zu Wochenbeginn von seiner lustlosen Seite gezeigt hatte. Gleichwohl bleibt das Rekordhoch bei gut 12 390 Punkten in Sichtweite.

Der Markt sei jüngst etwas trendlos, erklärte Anlagestratege Christoph Geyer von der Commerzbank. Scheinbar trauten die Investoren dem Dax vorerst weder eine neue Bestmarke noch einen deutlicheren Rückschlag zu.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDAX gab am Dienstag um 0,10 Prozent auf 24 172,77 Zähler nach. Der Technologie-Index TecDAX büßte 1,21 Prozent auf 2031,96 Zähler ein und litt damit unter einem Kursrutsch bei den Aktien des Halbleiterherstellers Dialog Semiconductor, für die das Bankhaus Lampe eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen hatte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging es derweil leicht nach unten./la/das